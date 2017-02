40 Days for Life : embarquez avec nous !

La nouvelle campagne de Carême des 40 Days for Life va commencer le 1er mars, mercredi des Cendres, et se poursuivra jusqu’au 9 avril, dimanche des Rameaux.

Pendant ces quarante jours, des vigiles vont se succéder, jour et nuit, 7 jours sur 7, devant des avortoirs dans plus de 340 villes aux États-Unis et dans 30 autres pays. Le but est de sensibiliser sur le « crime abominable » de l’avortement et de le faire reculer, et d’aider les femmes en difficultés à accueillir la vie donnée par Dieu.

Lancée en 2007, ces 40 Days for Life célèbrent, en quelque sorte, leur dixième anniversaire mais, aux États-Unis, dans un contexte tout particulier cette année avec l’arrivée au pouvoir d’un Président et d’un nouveau gouvernement qui soutiennent la défense de la vie.

Comme pour le Carême de l’an passé, Americatho/Riposte Cathlique vous invitent à vous associer à ces 40 Days for Life du 1er mars au 9 avril, en priant chaque jour une dizaine de Je Vous salue Marie aux intentions des 40 Days for Life. Accepterez-vous, cette année encore, de rejoindre notre “chaîne de prière de l’arrière” ? Merci de nous le signaler en répondant ici !

Comme pour les années précédentes, les membres de notre chaîne de prière recevront chaque jour une lettre d’information – adressée gracieusement… – comportant l’intention spécifique du jour, une citation de la Sainte Écriture et les informations saillantes que auront pu être collectées sur le déroulement de la campagne en cours.