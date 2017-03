Béatification du premier prêtre martyr né aux États-Unis

Mgr Paul S. Coakley, archevêque d’Oklahoma City (Oklahoma) vient d’annoncer le 13 mars, que le Père Stanley Rother, né le 27 mars 1935 à Okarche (sur le territoire de l’archidiocèse), sera béatifié comme martyr le 23 septembre prochain à Oklahoma City. Ce sera le premier prêtre né aux États-Unis béatifié comme martyr.

Ordonné à 28 ans pour le diocèse de Tulsa (Oklahoma), le jeune prêtre partit en mission en 1968 au Guatemala où il exerça son ministère auprès des Indiens Tzutuhils. Il les servira jusqu’en 1981, mais son combat contre les injustices commises contre ces Indiens lui vaudra d’être assassiné par un “escadron de la mort” le 28 juillet 1981. Son corps sera rapatrié aux États-Unis et inhumé dans sa ville natale mais, à la demande des Indiens, son cœur sera conservé sous l’autel de l’église où il exerçait son ministère.

Sa cause en canonisation fut introduite le 5 octobre 2007. À la fin de l’enquête diocésaine, e dossier est adressé le 20 juillet 2010 à la Congrégation pour la cause des saints. Le 1er décembre dernier, le pape François a signé le décret reconnaissant que le Père Rother avait été tué in odium fidei, en haine de la foi, et était donc martyr.