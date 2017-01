Burke honoré par les mouvements pro-vie à Washington

Archevêque émérite de St. Louis (Missouri), préfet émérite du Tribunal suprême de la signature apostolique, actuel patronus d’un Ordre de Malte dans la tourmente, le cardinal étatsunien Raymond L. Burke vient de se voir décerner le Law of Life Achievement Award, par les dirigeants d’organisations pro-vie aux États-Unis, réunis à Washington D.C. le 26 janvier pour leur sommet annuel – le Law of Life Summit – à la veille de la Marche pour la Vie, pour son œuvre de « défense de la foi, de la vie et de la famille ». Retenu à Rome pour les raisons qu’on imagine, le cardinal n’a pu se rendre à Washington pour recevoir son prix, ô combien symbolique, puisqu’il s’agit d’un cadre contenant la réplique du clou qui fixa les pieds du Christ sur la croix…

Dans son allocution annonçant le récipiendaire de ce cinquième prix, John-Henry Westen, co-fondateur de Voice of the Family et de Life Site News, a, en quelques remarques bien senties, expliqué les raisons pour lesquelles le prix était remis cette année au cardinal Burke : « Il a énormément souffert pour la cause de la vie et de la famille. Il a joyeusement supporté cette souffrance et les humiliations publiques qu’il a reçues de toutes parts. À chaque fois que vous discutez avec lui, vous l’entendez exprimer des préoccupations qui n’ont rien à voir avec lui-même, mais toujours pour la foi, pour la vie et pour la famille. Il n’a jamais fui la vérité bien qu’il ait été rétrogradé, ridiculisé, traité comme un objet, attaqué dans les médias internationaux et cruellement diffamé par ses frères évêques ».