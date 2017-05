Callista Gingrich confirmée pour l’ambassade U.S. au Saint Siège

Comme on s’y attendait, la Maison Blanche a confirmé hier dans une déclaration que le Président Trump avait nommé Callista Gingrich pour être le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis près le Saint-Siège. Comme toute nomination d’ambassadeur, le choix présidentiel doit être ratifié par le Sénat puis agréé par le Saint-Siège. L’agrément n’est pas douteux, la ratification non plus mais elle pourrait prendre un peu de temps et en tout cas être postérieure à la visite du Président des États-Unis au Souverain Pontife, prévue ce 24 mai.