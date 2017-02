Conspiration Burke-Bannon : le WAPO s’y met…

Dans une tribune libre publiée dans le Washington Post d’hier, et titrée « Comment le pape François peut s’y prendre pour nettoyer la pourriture d’extrême droite dans l’Église catholique », la journaliste Emma-Kate Symons en appelle au Pape François pour qu’il en finisse avec le cardinal Burke ! Le papier est d’une insondable bêtise. Il est plus révélateur de la haine de cette journaliste de gauche que de sa connaissance de l’Église catholique… Je ne traduis que le premier paragraphe de ce pamphlet : il donne le ton au reste. Et il en remet une couche sur la “ténébreuse alliance” Burke-Bannon…

« Le Pape François doit prendre des mesures plus rigoureuses contre le catholique des États-Unis le plus influent à Rome, le cardinal Raymond “Breitbart” Burke. Cet ecclésiastique renégat ne se contente pas de saper la pontificat de François, réformateur et compatissant, ou encore ce qu’enseigne l’évangile dans la mesure où il s’applique au réfugiés ou aux musulmans, mais ce prince rebelle de l’Église utilise sa position à l’intérieur des murs du Vatican pour légitimer les forces extrémistes qui veulent abattre la démocratie libérale occidentale, à la manière de Stephen K. Bannon. Autrement dit, le Vatican affronte une guerre politique entre le pape François modernisateur et une aile conservatrice qui veut réaffirmer la domination chrétienne blanche. »