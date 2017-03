“Lego” pour la Messe !

Belles images pour un dimanche, fût-il le premier dimanche de Carême. Une entreprise familiale catholique de Saint Paul (Minnesota), la Domestic Church Supply Company, constatant le succès incroyable auprès des enfants des petites briques Lego, a eu l’idée de développer ce jeu d’assemblage pour inviter les enfants à « jouer à la messe ». Après une année et demi de travail, l’entreprise a édité la boîte « Father Leopold Celebrates Mass » (le Père Leopold célèbre la Messe). Le coffret se compose de 174 briques Lego d’origine, de 3 briques modifiées et d’une plaquette de 28 pages en couleur pour aider l’enfant à assembler les briques… Belle et louable initiative. Souhaitons-lui un beau succès !