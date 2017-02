Rappel à Dieu de “Jane Roe”

Norma McCorvey, la “Jane Roe” de l’arrêt Roe contre Wade de la Cour suprême des États-Unis, à été rappelée à Dieu hier, samedi 18 février, à Katy (Texas), dans sa 70ème année.

Il y a près de douze ans, le 15 octobre 2005, je fis paraître dans L’Homme Nouveau (n° 1354), sous le titre « Culture de vie : nouvelle frontière de l’Amérique », un dossier consacré à l’arrêt du 23 janvier 1973 de la Cour suprême des États-Unis, Roe contre Wade, qui rendait constitutionnel le “droit” à l’avortement. Dans mon article principal, « La douloureuse passion de Norma », je racontai l’histoire de Norma McCorvey, la “Jane Roe” de l’arrêt, qu’on manipula pour faire passer cet arrêt de mort, puis celle de sa prise de conscience du « crime abominable » de l’avortement, et enfin de sa conversion au catholicisme et au combat pro-vie. J’écrivai de Miss Norma : « On lui doit un livre magnifique (malheureusement non traduit en français) : Won by Love qui fut publié en 1998 chez Thomas Nelson (Nashville, Tennessee) ».

Deux ou trois semaines plus tard, quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un appel d’une jeune femme, Aude Thiercelin, qui avait lu ce dossier. Elle m’apprit qu’avec son cousin, Thomas Arnauld, qui avait séjourné aux États-Unis et rencontré Norma McCorvey, ils avaient traduit Won by Love… C’est ainsi que naquit l’idée de publier aux Éditions de L’Homme Nouveau ce livre qui est tout à la fois un témoignage de première main sur la manipulation qui a abouti à l’arrêt sinistre de la Cour suprême et celui de l’histoire extraordinaire d’une conversion. Au terme d’un processus technique et juridique qui aura pris deux ans, Won by Love vient d’être édité en français sous le titre L’Affaire Jane Roe aux Éditions de L’Homme Nouveau, et achevé d’imprimer en la Fête de la Maternité de la Sainte Vierge (11 octobre) comme un clin d’œil supplémentaire de la Providence. C’est vraiment un livre “événement” qui s’adresse à tous les défenseurs de la vie. D’une lecture aisée – il s’agit d’un récit écrit à la première personne – tout en étant remarquablement documenté, ce livre nous apporte le témoignage exceptionnel de Norma McCorvey qui fut au centre de l’arrêt infanticide et qui est désormais au cœur du combat pour la vie aux États-Unis. Un combat qui est aussi le nôtre.

J’ai ajouté au texte original un chapitre inédit qui est l’histoire de l’entrée dans la pleine communion catholique de Miss Norma, une préface, « Plus jamais Roe ! », ainsi qu’un copieux glossaire. Tout cela devrait permettre aux lecteurs français de mieux apprécier ce livre et d’en faire aussi un instrument de notre combat pour l’Évangile de la Vie. Vous pouvez le commander ici en ligne directement sur le site de L’Homme Nouveau.

R.I.P. chère Norma…