Vatican : pas de rencontre prévue entre le Pape et Trump

Le Président Donald Trump se rendra à Rome pour le 23ème sommet du G7 (ex G8) qui s’y tiendra les 26 et 27 mai. Lors de précédents sommets, les Président George W. Bush et Barack Obama avaient profité de leurs séjours à Rome pour y rencontrer le Souverain Pontife régnant. Il y a donc eu des spéculations que le passage à Rome de Donald Trump pourrait offrir une occasion au nouveau chef de l’exécutif des États-Unis de rencontrer le pape François. Des sources vaticanes ont fait savoir qu’aucune demande de rendez-vous de Donald Trump avec le Souverain Pontife n’avait été reçue au Saint-Siège. Mais trois mois, c’est long… D’ici là…