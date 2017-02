Dubia : 1 000 prêtres prient le Pape d’y répondre

International Confraternities of Catholic Clergy est une association internationale d’environ 1 000 prêtres anglophones exerçant leur ministère aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne et en Irlande. Dans un communiqué du 1er février, après avoir remercié les quatre cardinaux de leurs Dubia, exprimées « par amour de l’Église et dans le souci du salut des âmes », l’association prie le Pape d’y répondre : « Notre désir est que cet éclaircissement nous permette, ainsi qu’aux autres prêtres et diacres catholiques, d’accomplir notre ministère de manière fidèle et efficace. Nous espérons que cette demande de clarification sera pour le Saint-Père une occasion de nourrir et de servir le troupeau que le Seigneur lui a confié et, en même temps, de soutenir le clergé auquel nous appartenons ».

