Amoris lætitia : un nouvel évêque soutient les “dubia”

Il s’agit de Mgr Andreas Laun, évêque auxiliaire de Salzbourg (Autriche). Voici un extrait des réponses qu’il a faites à des questions posées par Maike Hickson du blogue One Peter Five, le 23 décembre.

« J’ai lu les préoccupations des quatre cardinaux et je suis d’accord avec eux. En outre, je connais très bien les cardinaux Meisner et Caffarra et je sais combien ils sont compétents. Avec eux je me retrouve dans la meilleure des compagnie […] La démarche des cardinaux est un service rendu à l’Église enseignante ».