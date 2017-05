Ariane Bilheran : Les « droits sexuels », une dérive pédophile

Normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psycho-pathologie, Ariane Bilheran présente ici son livre « L’imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial« .

Chercheuse et spécialiste de l’analyse de la psychologie du pouvoir et des pouvoirs déviants (manipulation, harcèlement, emprise, tyrannie, totalitarisme, etc), elle est interpellée par une collègue sur la question des « droits sexuels ». Elle commence un travail de recherche et « découvre une montagne de textes assez effrayants, dans la conclusion, dans le mélange de tout, dans l’indifférenciation et, surtout, qui ne protège pas les mineurs ».

