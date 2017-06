Arturo Sosa : le diable est une fabrication des hommes

Baudelaire a dit que la plus belle des ruses du diable était de nous persuader qu’il n’existe pas. Le Père Arturo Sosa Abascal, supérieur général de la Compagnie de Jésus, semble bien être une nouvelle victime de cette ruse. Dans un entretien qu’il a accordé au quotidien espagnol El Mundo, le 31 mai dernier, le “pape noir” déclare en effet : « Nous avons fabriqué des figures symboliques comme le diable pour exprimer le mal. Le conditionnement social peut aussi représenter cette figure, dès lors qu’il y a des gens qui agissent [de manière mauvaise] car ils se trouvent dans un environnement où il est difficile d’agir en sens contraire ». On comprend donc que le diable a été fabriqué par l’homme. Ce n’est pas exactement ce que dit le Catéchisme de l’Église catholique : « Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c’est eux qui se sont rendus mauvais » (n. 391).