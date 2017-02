Le cardinal Vingt-Trois hospitalisé

Après Mgr Pontier, archevêque de Marseille, c’est au tour de l’archevêque de Paris de faire un séjour à l’hôpital. Le cardinal André Vingt-Trois a été hospitalisé samedi 25 février en raison d’une infection virale. Le diocèse indique :

Le cardinal Vingt-Trois a été hospitalisé samedi en raison d’une infection virale. Il ne pourra donc pas assurer ses engagements prévus dans les jours à venir.

Il prie notamment les catéchumènes et tous ceux qui les accompagnent d’excuser son absence samedi prochain lors de l’appel décisif et les assure qu’il sera en communion avec eux. Mgr Beau présidera la célébration du matin et Mgr Verny celle de l’après-midi.