Des cardinaux électeurs du Pape veulent-ils sa démission ?

Sur son blogue Lo Stranerio, le vaticaniste Antonio Socci a mis en ligne le 28 février un article surprenant publié par ailleurs le même jour mais sous un autre titre dans le quotidien Libero, intitulé : « Nous sommes au bord de l’abîme. Et [le disent] ceux qui pensent (après l’avoir élu) à remplacer le Pape démolisseur. Voici avec quel cardinal. » Quelques extraits…

« Exactement quatre ans après la “renonciation” de Benoît XVI et de l’irruption de Bergoglio, la situation de l’Église catholique est devenue explosive, peut-être au bord d’un schisme plus catastrophique que celui qu’on a connu au temps de Luther (qui par ailleurs vient aujourd’hui d’être réhabilité dans l’Église bergoglienne) […] La plupart des cardinaux qui ont voté pour lui sont profondément préoccupés, et le parti curial qui a organisé son élection et qui l’a soutenu jusqu’à présent […] caresse l’idée (à mon avis irréaliste) d’une persuasion morale pour le convaincre de prendre sa retraire […] Ils auraient déjà le nom de celui qui doit le remplacer pour “réparer” l’Église brisée [Ils viseraient] à faire élire Pape l’actuel secrétaire d’État Pietro Parolin ».

Antonio Socci estime que ce “parti curial” s’illusionne, mais les informations qu’il donne ont été largement reprises dans la presse internationale, et pas nécessairement dans une presse “à sensation” puisque le très sérieux Times de Londres, les a reprises le 2 mars en précisant que ces cardinaux serait au nombre de douze et n’auraient, évidemment, rien à voir avec les cardinaux qui se sont manifestés avec leur dubia sur Amoris lætita…

Mise à jour à 10 h 33 : un lecteur, que je remercie, me signale que l’article de Socci a été intégralement traduit sur l’excellent blogue français Benoît et Moi. Je vous invite donc à le découvrir ici.