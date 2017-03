Démission de Benoît XVI : pressions des U.S.A. ?

Le site catholique pro-vie des États-Unis Life Site News a repris le 7 mars des extraits d’un long entretien accordé la veille à Rimini2 par Mgr Luigi Negri, archevêque du diocèse de Ferrare-Comacchio qu’il quittera en juin prochain pour limite d’âge. Prélat proche du pape Benoît XVI, il revient sur sa renonciation que le Souverain Pontife annonça le 28 février 2013. Il déclare notamment :

« Ce fut un geste inouï. Lors de mes dernières rencontres avec lui, j’ai pu constater qu’il était devenu physiquement fragile mais des plus lucide dans sa pensée. J’ai, heureusement !, peu de connaissance des faits et gestes de la Curie, mais je suis certain qu’un jour remonteront à a surface les graves responsabilités de l’intérieur et de l’extérieur du Vatican [ayant poussé Benoît XVI à la renonciation]. Benoît XVI a subi des pressions énormes. Ce n’est pas un hasard si en Amérique, même sur la base de ce qui a été publié par Wikileaks, certains groupes de catholiques ont demandé au Président Trump de créer une commission d’enquête afin de déterminer si le gouvernement de Barack Obama a exercé des pressions sur Benoît XVI. Cela demeure pour l’instant un grave mystère, mais je suis certain que les responsabilités seront découvertes. »