Esprit de la loi Veil es-tu là ?

Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, Secrétaire Général et Porte Parole de la Conférence des Evêques de France, invoque l’esprit de la loi Veil pour contester le délit d’entrave à l’avortement. C’est un peu comme si on invoquait le péché originel pour contester les crimes d’aujourd’hui… L' »esprit de la loi Veil » a été d’enfoncer une porte, remettant en cause le principe inaliénable de la dignité humaine :

Penser que le vote de la loi sur le délit d’entrave numérique à l’IVG est un progrès est tourner le dos à l’esprit de la loi Veil. Triste ! — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) 27 janvier 2017