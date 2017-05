Euthanasie – Le Grand Orient passe à la vitesse supérieure

Il est saisissant de voir que depuis plusieurs années les Franc-maçons ne se cachent à peu près plus. Comme le Front National de Marine s’est rendu plus fréquentable que celui de Le Pen, la Franc-maçonnerie s’est rendue acceptable. Comme le démon qui a réussi à faire croire qu’il n’existait pas, ses sbires maçonniques ont réussi à accréditer l’idée qu’ils étaient inoffensifs, une simple fraternité d’entraide un peu surannée.

Chez les catholiques, ce mythe d’une inoffensive maçonnerie est même majoritairement répandue, au point qu’on oublie que les pape ont pris la peine d’excommunier les Franc-Maçons. Mesure lourde de conséquences pour la vie éternelle que les souverains pontifes ne prennent pas à la légère et qui devrait nous alerter sur le danger que représente une structure qui repose sur deux piliers sataniques, la soumission et le secret, en vue d’un but précis, détruire l’Eglise corps du Christ.

