Fêter Noël dans la joie, une invitation de saint Grégoire de Nazianze

A Noël 380, l’évêque de Constantinople Grégoire de Nazianze, dans le discours Pour la Théophanie(disc. 38), prononcé dans la basilique des Saints-Apôtres, invite les chrétiens à fêter Noël dans la joie.

« Le Christ naît, rendez gloire ; le Christ vient des cieux, allez à sa rencontre ; le Christ est sur terre, élevez-vous. […] “Que se réjouissent les cieux et qu’exulte la terre” à cause de celui qui est “céleste” et ensuite “terrestre”. Le Christ est dans la chair : exultez ».

Il faut fêter Noël mais Grégoire invite les fidèles à la retenue, au calme et au recueillement : « Célébrons la fête, non comme une solennité profane mais d’une manière divine » car « c’est la solennité de la Théophanie ou encore de la Nativité […] Dieu en effet est apparu aux hommes en naissant […] Le nom de Théophanie vient du fait qu’il est apparu, le nom de Nativité, du fait qu’il est né ».

