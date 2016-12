Nous vous proposons, en plus de l’invitation à la méditation sur les Grandes Ô que vous pouvez trouver ici de retrouver pendant ces 7 jours préparatoires à Noël chacune des 7 antiennes du Magnificat.

Le Christ vient pour libérer les hommes du péché.

O clavis David, et sceptrum domus Israël ; qui àperis, et nemo claudit ; claudis, et nemo àperit : veni et educ vinctum de domo càrceris, sedéntem in ténebris, et umbra mortis.

