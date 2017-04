Pour Guénois, la CEF a rallié Macron

Suite au communiqué de la CEF, le journaliste du Figaro interprète :

« L’Eglise de France dit ne pas donner de consignes de vote mais…

… elle appelle de facto à rejeter le Front National et à voter Emmanuel Macron. Le feu vert à la PMA voulu par le candidat de « En marche » ne fait pas reculer la conférence des évêques catholiques qui considère que l’accueil des migrants et la défense de l’Europe sont des causes primordiales.

L’épiscopat français, sous la plume de son secrétaire général, le Père Olivier Ribadeau-Dumas, a publié une note dans la soirée du 23 avril. Philosophiquement il réaffirme que l’Eglise croit « en une société où l’être humain est plus qu’un élément du processus économique ou technologique ». Société qui montre sa « dignité » par « le respect des plus faibles (…) depuis le début de leur vie jusqu’à leur fin naturelle ».

En marche vers l’apostasie.