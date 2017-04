Installation de Mgr Ravel à Strasbourg

En photos :





Dans sa première homélie, le nouvel archevêque a rappelé aux élus leur « responsabilité sur certains cultes de manière singulière ». Son installation a été rythmée par la lecture de la Bulle apostolique, citant le Concordat de 1801, et par celle du décret présidentiel. En lui présentant le diocèse, le chanoine Bernard Eckert s’est fait applaudir longuement, lorsque citant le régime concordataire et l’enseignement religieux à l’école, il a lancé : « Et nous y tenons ! »

« Ce droit local des cultes m’apparaît comme un travail en commun, un tissage lent de liens libres entre nous, à tous les niveaux ». « Il désigne le passage à faire entre une laïcité de connaissance et de tolérance, à une laïcité de reconnaissance et de convergences ». « La seconde dit mieux que la première combien est nécessaire la collaboration entre toutes les forces vives de la société ».

À l’issue de la célébration, le maire de Strasbourg, Roland Ries, a accueilli le nouvel archevêque au Palais Rohan, rappelant « l’attachement de ses concitoyens aux spécificités locales et au dialogue interreligieux ».