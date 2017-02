L’identité masculine est battue en brèche par une société qui se féminise sous couvert d’égalité. Les jeunes garçons ne savent plus qui ils sont, ni ce qu’ « homme » veut dire. Les prêtres, de plus en plus, constatent dans leur accompagnement cette recherche d’identité séxuée des jeunes garcons qu’ils accompagnent.

Des mouvements voient le jours pour accompagner cette recherche qui n’est autre qu’une quête existentielle intime.

L’évêque de Phoenix (cliquez sur l’image pour son entretient) a publié en 2015 une lettre pastorale pour les hommes « Sur la brèche ».

Lire la suite