L’explication ambiguë de l’Ordre de Malte

Après avoir retiré sa signature d’un appel d’associations dites catholiques appelant à voter Macron, Yann Baggio, Président de l’Ordre de Malte France, explique :

L’Ordre de Malte France a décidé d’apporter sa signature, à la veille du deuxième tour de l’élection présidentielle, aux côtés d’une quarantaine d’autres organisations et mouvements catholiques, pour rappeler les valeurs évangéliques qui nous animent et la dignité imprescriptible de la personne humaine. Cette communication n’appelle naturellement pas à voter pour l’un ou l’autre des deux candidats.

Nous constatons aujourd’hui une manipulation de cette communication à des fins partisanes que nous ne pouvons tolérer. L’Eglise et les différents mouvements caritatifs qui la composent, dont l’Ordre de Malte France fait partie, ne peuvent affirmer de préférence électorale.

Mais si nous ne sommes pas du Monde, nous sommes dans le Monde et nous ne pouvons rester indifférents à tous ceux qui souffrent. Ainsi, nous avons le devoir de rappeler aux hommes politiques notre préoccupation devant les graves atteintes à la dignité de l’homme que nous observons dans notre propre pays depuis de nombreuses années. Nous défendrons toujours « l’homme de son origine à sa fin naturelle » (1) en « exerçant, sans distinction de religion ou d’origine, les vertus de charité et de fraternité au profit des malades, des pauvres et des réfugiés » (2). Ceci est le sens de notre signature à la communication qui a été faite et qui manifeste notre profonde adhésion à la doctrine sociale de l’Eglise catholique et à notre pape François.

(1) Article 1 Statuts de l’Ordre de Malte France

(2) Article 2-2 Charte constitutionnelle de l’Ordre Souverain de Malte