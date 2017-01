L’Ordre de Malte mis sous tutelle par le Pape

Voici un communiqué du Bureau de presse du Saint-Siège de ce jour. Nous réservons nos commentaires pour plus tard. Le communiqué n’a pas de version française. Nous l’avons traduit à partir de la version anglaise (le texte orignal est en italien).

Hier, 24 janvier 2017, lors d’une audience avec le Saint-Père, Son Altesse Fra’ Matthew Festing a démissionné de ses fonctions de Grand Maître de l’Ordre souverain militaire de Malte.

Aujourd’hui, 25 janvier, le Saint-Père a accepté sa démission et a exprimé son appréciation et sa gratitude pour sa loyauté et son dévouement au Successeur de Pierre, ainsi que pour sa volonté de servir humblement le bien de l’Ordre et de l’Église.

Le gouvernement de l’ordre sera assuré ad interim par le Grand Commandeur en attendant la nomination d’un délégué pontifical.

Source : communiqué du Bureau de presse du Saint-Siège, 25 janvier