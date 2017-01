Les maisons de retraites trop chères ? Il existe des solutions

Le débat du jour sur RMC portait sur le coût des maisons de retraites. 96 % des auditeurs estiment qu’il est trop important.

S’occuper du grand âge est un véritable tabou de notre société. Un tabou à deux entrées. La première tient à notre société hédoniste qui trouve contraignant de s’occuper des « vieux » qui pourtant se sont bien occupés des plus jeunes. Et du reste bien des personnes âgées ne veulent pas être une charge pour leurs enfants. Et ce point rejoint la seconde entrée du tabou : la peur de vieillir.

Vieillir n’a plus la noblesse d’autrefois. Un vieux c’est laid, s’est dégradé, c’est dépendant et ça fait peur par anticipation. Il y a là à la fois les relents de transhumanisme, aspirant à une invulnérabilité de l’homme, et un surcroît d’orgueil de la société toute entière qui ne s’aime pas diminuée.

