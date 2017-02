Malte : le cardinal Burke suspendu

C’est le site britannique catholique “de gauche” The Tablet qui a repris, le 21 février, une “information” de Dom Radio, la web-radio de l’archidiocèse de Cologne. Dans un entretien que lui accorda le 19 février Albrecht von Boeselager, Grand Chancelier de l’Ordre Malte révoqué par le Grand Maître Matthew Festing puis réintégré dans ses fonctions par la volonté du pape François, déclarait : « Désormais, et dans un premier temps, c’est l’archevêque [Giovanni Angelo] Becciu qui est compétent et, de facto, le porte-parole et l’homme de confiance du pape chez nous. Cela signifie que la fonction du cardinal Burke, en tant que cardinal patron, est de facto suspendue. » Dom Radio en faisait d’ailleurs le titre de l’entretien publié sur son site Internet : « Le cardinal Burke est de facto suspendu. »

Cette notion “de facto” n’est pas nouvelle puisque Sandro Magister l’avait déjà évoquée dans un article du 29 janvier sur son blogue Settimo Cielo, suite à l’annonce par le Saint-Siège de la prochaine nomination d’un « délégué spécial », laquelle sera faite par lettre du Saint-Père datée du 2 février et officiellement annoncée deux jours plus tard. Sandro Magister écrivait : « La décapitation infligée par le pape François à l’Ordre de Malte est par conséquent double. Car ce qui est tombé ce n’est pas seulement la tête du Grand Maître Festing, mais aussi, de facto, celle du cardinal patron Raymond Leo Burke. »

Il ne s’agit donc pas d’une révocation, le cardinal Burke est toujours cardinal patron de Malte tandis que l’archevêque Becciu ne l’est pas, mais la fonction du cardinal patron est vidée de toute substance et donc suspendue…