Malte France : explications irrecevables

Évidemment, beaucoup de donateurs français de l’Ordre de Malte ont été secoués par l’affaire qui a défrayé la chronique. Apprendre que cette prestigieuse et si utile organisation humanitaire est accusée d’avoir permis la distribution de centaines de milliers de préservatifs et de contraceptifs en Asie et en Afrique, a laissé pantois bien des donateurs. Certains ont exprimé leur stupéfaction à Malte France. L’un d’entre eux a reçu une réponse à tout le moins surprenante. La voici. L’art de botter en touche…