Mgr Antoine Hérouard, nommé évêque auxiliaire de Lille

Le pape François a nommé, mercredi 22 février, Mgr Antoine Hérouard évêque auxiliaire du diocèse de Lille. Il était jusqu’à présent Recteur du Séminaire pontifical français de Rome. Il succède à Mgr Gérard Coliche, qui, atteint par la limite d’âge, a remis sa démission au Pape.

Ordonné en 1985 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Antoine Hérouard fut

vicaire à la Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas

aumônier des lycées du quartier latin à Paris (1986-2003) ;

professeur de théologie morale au séminaire de Paris, puis au Studium de l’École cathédrale de Paris (1993-2005).

Entre 1993 et 1995, vicaire à la Paroisse Saint-Paul Saint-Louis à Paris et aumônier des collèges et lycées du quartier du Marais à Paris.

En 1995, curé de la Paroisse Notre-Dame de la Gare à Paris, fonction qu’il occupa jusqu’en 2000.

De 1998 à 2004, il fut aumônier diocésain des jeunes professionnels du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC).

Mgr Antoine Hérouard fut doyen du doyenné Italie-La Gare à Paris (1998-2000) puis vicaire épiscopal pour la Solidarité et aumônier diocésain du Secours catholique.

Entre 2005 et 2007, il devint Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, avant d’en devenir le Secrétaire général, de 2007 à 2013. En 2013, Mgr Antoine Hérouard fut nommé vicaire épiscopal, chargé des hôpitaux catholiques de Paris et Directeur du Département « Sociétés humaines et responsabilités éducatives » du Pôle de recherche du Collège des Bernardins, à Paris.

Depuis 2014, Mgr Antoine Hérouard était recteur du Séminaire pontifical français de Rome.

Mgr Antoine Herouard fait partie des invités du rituel mondain et ultra-select, dénommé le « dîner du Siècle ».

Son ordination épiscopale aura lieu le dimanche 30 avril à 15h30, en la cathédrale Notre-Dame de la Treille, à Lille.

Dans une tribune publiée en 2014, il estimait que la religion catholique n’a pas l’apanage de la vérité.