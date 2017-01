Mgr Chauvet et le père Vénard au Culte divin

Le Vatican a rendu public ce samedi 14 janvier une série de nominations dans différents dicastères de la Curie romaine.

Parmi eux, le Pape a nommé 17 nouveaux consulteurs de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Parmi eux figurent deux Français: Mgr Patrick Chauvet, archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris (ci-dessus en photo lors du pèlerinage de Chrétienté en 2012), et le père Olivier-Thomas Venard, vice-directeur de l’École biblique et archéologique de Jérusalem.

Les autres sont