Mgr Jean-Pierre Cattenoz atterré par les festivités organisées pour Noël par la municipalité

Lors de la présentation de son message de Noël devant la presse, lundi 19 décembre, l’archevêque d’Avignon, Mgr Jean-Pierre Cattenoz, s’est élevé contre le « Noël autrement » de la municipalité, dont le fil conducteur cette année se trouve être… la girafe. Cet animal africain est le trait d’union entre les différents événements organisés pour Noël dans la cité des papes. « Atterré » par ce choix, Mgr Cattenoz s’est interrogé sur la « logique » de la mairie. La municipalité « réduit la fête de Noël à une histoire de grande girafe ».

« D’abord, on a retiré la crèche du hall de la mairie, on a retiré les santonniers du marché de Noël, l’année suivante c’est la suppression du marché de Noël… On a l’impression qu’on veut supprimer tout ce qui rappelle les fêtes de Noël ». « Je pense qu’il y a une volonté explicite, une sorte de rouleau compresseur, de supprimer tout ce qui touchait à la famille d’une manière ou d’une autre ».