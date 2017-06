Mgr Xavier Malle nouvel évêque de Gap

Mgr Xavier Malle, nommé par le pape François, le 8 avril, évêque de Gap et d’Embrun, a été ordonné évêque dimanche à la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de Gap (Hautes-Alpes). La célébration était présidée par Monseigneur Georges Pontier, évêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France (CEF) et Son Excellence Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France.

Lors de son discours, Monseigneur Xavier Malle a souligné l’importance du don de soi :

C’est un enfant du nord, un ch’ti, qui a grandi en Alsace, qui vous est envoyé et qui découvre avec émerveillement vos montagnes. Que la route est belle pour arriver ici ! Excellence, Mgr le Nonce apostolique, par le choix du Saint Père qui n’est d’ailleurs pas un acte infaillible – j’espère qu’on ne s’en rendra pas compte trop vite – , notre Seigneur Jésus Christ m’appelle à un don absolu de moi-même. J’ai compris il y a de nombreuses années, qu’à la base de notre relation à Dieu, il y a notre confiance en lui qui se manifeste par le don de soi. Notre réponse d’amour à son amour, c’est le don de nous-mêmes. Le don de nous-même dans le mariage, dans un dévouement au prochain, dans le sacerdoce. Un humoriste disait que le jour de son mariage on se donne à la louche et ensuite chaque jour on se reprend à la petite cuillère. C’est pareil dans le sacerdoce. Et bien ce nouvel appel est me semble t’il l’occasion de me redonner entièrement à Dieu, ce qui est magnifiquement suggéré par la prostration. La vie spirituelle n’est qu’une progression dans le don de soi. Mais ce oui, ce oui au st Père n’est possible que parce que tant d’entre vous ont donné aussi leur vie à Dieu, que parce que j’ai reçu tant de vous. Je continue maintenant à vous saluer et à vous remercier, y compris tous ceux que je vais oublier !