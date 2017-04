Mgr Xavier Malle, nouvel évêque de Gap

Suite à la démission de Mgr Di Falco, atteint par la limite d’âge, le pape François a nommé l’abbé Xavier Malle nouvel évêque de Gap :

Né le 14 septembre 1965 à Valenciennes, l’abbé Malle a fait des études de droit et de science politique à Nancy avant d’entrer l’Institut d’études politiques – Sciences Po à Paris. En 1994, il entre à la Maison Saint-Joseph de formation spirituelle, Communauté de l’Emmanuel, à Namur (Belgique), puis en 1995 il part au séminaire français de Rome et étudie à la célèbre Université pontificale grégorienne. Il est diplômé d’un Baccalauréat B, d’étude universitaire en droit, de l’Institut d’études politiques de Paris et il a obtenu en 2001 une Licence en théologie spirituelle.

Il a été ordonné prêtre le 2 juillet 2000 pour l’archidiocèse de Tours, au titre de membre de la Communauté de l’Emmanuel. Voici ses ministères successifs :

2001-2009 : Vicaire des paroisses de L’Île-Bouchard et de Richelieu.

2002-2007 : Conseiller spirituel diocésain des Guides et Scouts d’Europe.

2008-2011 : Coordinateur du service des vocations de la Communauté de l’Emmanuel.

2009-2011 : Vicaire des paroisses Saint-Jean-de-Beaumont et Saint-Côme-en-Loire (Tours).

2010-2013 : Membre du Conseil presbytéral.

2011-2016 : Délégué au Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique.

Depuis 2011 : Curé des paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais et Saint-Vincent-de-Paul-de-Richelieu, et recteur du sanctuaire Notre-Dame-de-la-prière de L’Île-Bouchard.

Depuis 2013 : Doyen du doyenné de Chinon.

Depuis 2013 : Membre du Conseil épiscopal.

A l’occasion des élections, il venait de lancer une neuvaine de semaines de prière pour la France.