Michel Viot, Daniel Hamiche et Bernard Antony sur TV Libertés…

Pour son 20ème épisode diffusé le 19 février, Terres de Mission, sous la houlette ce dimanche là de Guillaume de Thieulloy, recevait l’abbé Michel Viot pour son ouvrage Il y a quelque chose de pourri au royaume de France, Daniel Hamiche venu parler du vote catholique américain gagné par Donald Trump, et Bernard Antony, président de Chrétienté Solidarité et de L’Agrif, et auteur, notamment, de Réflexions sur le monde actuel… Des informations peu ou pas connues, de la pugnacité et un grand souci de vérité chez les trois invités du plateau de Guillaume de Thieulloy.

35 minutes d’intelligence, ce n’est pas à négliger dans une époque crétinisée…