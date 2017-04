Ouverture du procès en béatification du père Jacques Hamel

Le procès en béatification du père Jacques Hamel, prêtre catholique égorgé en juillet 2016 par deux jihadistes dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, s’est officiellement ouvert ce jeudi 13 avril 2017 en la Cathédrale Notre Dame de Rouen. L’annonce officielle en a été faite par l’archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, lors de la messe chrismale.

A l’issue de la messe chrismale une prière d’intercession a été distribuée.



Le pape François avait exceptionnellement accepté à l’automne de raccourcir le délai avant l’ouverture de ce procès en béatification, habituellement fixé à cinq ans.

Le Père Paul Vigouroux, en tant que postulateur, est chargé de conduire ce procès qui comprend deux grandes phases : une enquête diocésaine et l’examen de la cause à Rome. L’archevêque de Rouen a également consulté l’assemblée des évêques de France et la Congrégation romaine pour la Cause des saints. L’enquête diocésaine est donc désormais ouverte. Les fidèles sont appelés à témoigner spontanément. Parallèlement, les écrits du Père Jacques Hamel seront examinés par des théologiens assermentés. Il s’agit essentiellement des sermons et homélies ainsi que les éditoriaux du bulletin paroissial. La reconnaissance du décès du père Hamel en martyr (« mort en haine de la foi ») le dispenserait d’obtenir un miracle pour être reconnu « bienheureux ». Il lui en faudrait cependant un pour qu’il soit éventuellement canonisé.