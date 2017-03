Le Pape à Fatima : y aura-t-il des journalistes dans l’avion ?

Lors des voyages en avion du Pape, des places sont réservées à bord aux journalistes accrédités qui suivent ses visites apostoliques. Cela donne l’occasion, à l’aller comme au retour, de sessions de questions réponses dont les résultats sont parfois périlleux… À l’occasion du centième anniversaire des apparitions de Fatima, le pape François se rendra au Portugal les 12 et 13 mai, mais y aura-t-il des journalistes dans l’avion ? C’est la question qu’on se pose puisque trente journalistes de premier plan ont adressé une lettre de protestation à l’archevêque Angelo Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État, à Monseigneur Mauricio Rueda Beltz, préposé aux déplacements du Souverain Pontife, et à Greg Burke, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège. La raison de leur protestation ? Le coût prohibitif du billet d’avion en classe économique exigé des journalistes. Ils ont fait leurs calculs : pour un aller-retour Rome-Lisbonne-Rome, le prix du billet sur des vols commerciaux réguliers de compagnies internationales est de 232 €. Le prix peut être encore diminué si l’on prend des vols de compagnies à bas coût comme Ryanair, Easy Jet, Vueling, etc. Or le Saint-Siège propose des billets à 1 738 € : 650 % de plus que le prix du marché ! Les journalistes pressent le Saint-Siège de reconsidérer ces tarifs exorbitants pour des organes et des agences de presse frappés par la crise économique que connaît la profession. À défaut d’un arrangement, les journalistes se passeront de l’avion du Saint-Père, ce qui alourdira d’autant le coût du voyage pour le Saint-Siège…