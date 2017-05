Place Père Jacques Hamel à La Londe

Une place Père Jacques Hamel a été inaugurée à La Londe. Le maire dans son discours a souligné l’importance de l’union entre le pouvoir civil, l’Eglise et les forces de l’ordre.

Mgr Rey a envoyé un message:

Face à la violence terroriste et aveugle qui ulise le nom de Dieu pour massacrer ceux qui Le servent comme prêtres auprès de leurs frères et sœurs en humanité, le témoignage du Père Jacques Hamel est éloquent. En réponse au fanasme meurtrier qui le frappe, le Père Hamel nous offre le témoignage d’une vie dédiée au service de la fraternité et de la paix. En célébrant le sacrifice du Christ au cœur de la Messe, il y joint l’offrande de son sang. Son témoignage héroïque nous invite à ne jamais répliquer à la violence par la violence, mais par la recherche connue de l’Amour et du pardon, à la suite du Christ auquel il s’identifie.

Je remercie Monsieur le Maire et les autorités municipales d’honorer le Père Hamel, parculièrement en ces temps où la tentaon est grande de s’enfermer dans le cycle infernal de la violence. Puisse ce témoignage éclairer nos consciences et nous aider à devenir des artisans de paix !