Protestants-catholiques même communion ?

Ainsi, selon ce qu’aurait dit le cardinal Kasper à la télévision italienne, catholiques et protestants peuvent désormais communier à une même table. Etonnant? Pas tellement quand on sait que le pontife actuel refuse de s’agenouiller à la consécration et devant le Saint Sacrement, qu’il a brillé par son absence à la procession de la Fête-Dieu ainsi qu’ au congrès eucharistique italien, tandis qu’il est allé en Suède célébrer le schisme luthérien en compagnies d’évêquesses. Sûr que peu à peu, subtilement et sournoisement, il est en train de détruire le sacerdoce, la papauté et la doctrine. Sûr aussi que si son successeur veut réparer les dégâts occasionnés par celui qui en avait déjà fait de nombreux dans l’Eglise d’Argentine, son pontificat risque fort de ressembler à un calvaire. A l’heure où il y a autant de doctrines et de liturgies qu’il y a de curés, je lui souhaite déjà bon courage pour sauver ce qui peut encore être sauvé afin que le le catholicisme ne devienne plus rien d’autre qu’un souvenir.