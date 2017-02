“Renonciation” surprenante de l’archevêque Argüelles des Philippines

Le 2 février dernier, le Bollettino de la Salle de presse du Saint-Siège a annoncé la « renonciation » de Mgr Ramon C. Argüelles, archevêque de Lipa (Philippines). Le Saint-Siège ne précise pas la raison de cette « renonciation » du prélat qui vient d’entrer dans sa 73ème année, et que le Pape a acceptée nommant immédiatement un nouveau titulaire au siège de Lipa. Certains, à Rome, évoquent plutôt une « déposition », l’archevêque, à ce qu’ils disent, n’ayant jamais offert sa démission au Souverain Pontife. Mgr Argüelles avait manifesté, dans un passé récent, une très charitable compassion pour les Franciscains de l’Immaculée massacrés par Rome, en en recevant plusieurs dans son archidiocèse et en leur permettant d’y poursuivre leur apostolat. Les rumeurs romaines évoquent une relation de cause à effet…