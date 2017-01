Au programme de cette émission

Eglise en France: entretien avec Stéphane Buffetaut, ancien député européen, chef d’entreprise, à propos de son livre « Oui la France a un avenir)

– Eglise universelle: entretien avec l’abbé Claude Barthe, vaticaniste et liturgie, à propos de la réception d’Amoris Laetitia

– Eglise en marche: entretien avec Tanneguy Roblin, chef de mission en Irak de l’association SOS Chrétiens d’Orient, sur la situation en Irak et et Syrie et l’action de l’association