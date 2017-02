Le scandale Gréa : une affaire concertée ?

La lecture en chaire, par le vicaire général du diocèse, de la scandaleuse lettre de l’abbé Gréa, n’est sans doute pas une bévue. Tout comme la rencontre organisée à Rome par le cardinal Philippe Barbarin. C’est notamment ce passage qui est source de scandale, en laissant croire que Dieu peut appeler à la foi à la prêtrise et au mariage :

Heureux comme prêtre je suis convaincu d’être appelé par Dieu pour ce beau ministère. Il y a quelques temps, j’ai commencé à construire une relation avec une femme avec laquelle je pense que Dieu m’appelle a vivre. Je découvre une joie insoupçonnée qui me semble dans la continuité de ce que j’ai vécu jusque là en me donnant corps et âme à votre service. J’ai souhaité être en vérité avec l’Eglise en disant ma joie d’être prêtre et mon désir de me marier.

Jean-Pierre Denis écrit ainsi dans La Vie :

S’il n’est pas le premier, ce départ n’est plus évacué mais assumé par l’intéressé, qui croit y voir la volonté divine. Même son diocèse (Lyon) semble vouloir relancer le débat sur le célibat sacerdotal, puisque le cardinal Barbarin lui a ménagé un rendez-vous avec le pape – ce qui choque nombre d’humbles serviteurs, qui n’auront jamais un tel honneur.

Quel aveu.

Il faut dire que l’abbé Gréa est très apprécié par La Vie, qui l’avait invité aux États généraux du christianisme. Et le rédacteur en chef milite :

Soyons francs : vu l’urgence de l’évangélisation, je crois que je préférerais que David Gréa se marie et reste curé de Lyon-Centre, plutôt que de le savoir perdu pour la mission. Je suis d’ailleurs persuadé que la situation traumatiserait moins les fidèles que le départ d’un prêtre.

Et, inéluctablement, sont données en exemples les Églises orientales catholiques et chez les ex-anglicans ralliés à Rome. Mariés avant leur ordination. Mais mariés. Et le journaliste conclut :

Dans Amoris Lætitia, le pape offre cependant une autre perspective, invitant à ne pas s’affranchir de la loi, mais à essayer de discerner l’intelligence des situations.

Sic. L’intelligence des situations… Il est réellement nécessaire que cette exhortation soit interprétée en accord avec la Tradition de l’Eglise.