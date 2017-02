Séisme dans le diocèse de Lyon

L’abbé David Gréa, curé de l’église sainte-Blandine à Lyon, est bien connu des lecteurs de Perepiscopus et de Riposte catholique.

En 2015, il regrettait publiquement que Riposte Catholique n’ait pas été « dénoncé officiellement par les évêques de France », au motif que « de tels sites sont dangereux, […] favorisent l’intégrisme et la haine identitaire ». Ce qui lui valut une lettre ouverte de Guillaume de Thieulloy.

L’abbé est connu pour ses messes festives, avec ambiance show-biz. Concerts Glorious en guise de liturgie, Noël à la patinoire, l’abbé excelle dans le chahut pour remplir son église.

Las, ce matin, Le Progrès de Lyon nous apprend que… l’abbé va se marier. Ce dernier raconte sa double vie dans une lettre à ses paroissiens :

Chers frères et sœurs de l’église Lyon Centre Ste Blandine,

Depuis bientôt six ans, je vis avec vous un grand bonheur. Ensemble, nous avons patiemment cherché comment vivre et annoncer la foi selon ce que Dieu attendait de nous, pour ce lieu et pour ce temps. Nous avons mis la louange de Dieu au coeur de notre église, en cherchant à adopter un langage accessible et pertinent pour transformer nos coeurs et nos semaines. Ainsi, nous avons permis à de nombreuses personnes de revenir à l’Eglise et de s’y trouver bien, d’entendre l’Evangile d’une manière fraîche et de s’en trouver renouvelées. Nous avons développé une louange vivante, les parcours alpha et de nombreuses initiatives, en particulier un bel accueil et des liens fraternels magnifiques. J’ai vécu avec vous mes plus belles années de ministère et je rends grâce à Dieu pour tous ces beaux moments, en même temps que je vous en remercie du fond du coeur.

Heureux comme prêtre je suis convaincu d’être appelé par Dieu pour ce beau ministère. Il y a quelques temps, j’ai commencé à construire une relation avec une femme avec laquelle je pense que Dieu m’appelle a vivre. Je découvre une joie insoupçonnée qui me semble dans la continuité de ce que j’ai vécu jusque là en me donnant corps et âme à votre service. J’ai souhaité être en vérité avec l’Eglise en disant ma joie d’être prêtre et mon désir de me marier. J’en ai donc fait part au cardinal et nous avons évoqué l’idée d’un dialogue avec le pape. Cette rencontre en tête à tête a pu avoir lieu. ll m’a écouté avec bienveillance et a honoré ma démarche d’intégrité. Puis le pape et Mgr Barbarin ont échangé et notre évêque m’a demandé de prendre, dès à présent, un temps de discernement et de recul. C’est une tristesse pour moi de ne pas pouvoir terminer l’année avec vous et j’imagine que vous la partagez. J’aurais aimé vous parler aujourd’hui de vive voix, comme je l’ai fait chaque dimanche.

Je suis témoin de votre amour pour Dieu et je sais que vous cherchez à mettre Jésus au cœur de votre vie. J’ai vu notre communauté grandir en nombre, mais surtout dans la foi, changer d’attitude et s’impliquer dans la prière et dans le service. J’ai vu des chrétiens devenir véritablement adultes dans la foi. C’est pourquoi je veux vous dire mon admiration et ma reconnaissance, en particulier pour l’engagement fidèle de nombre d’entre vous. Je rends grâce à Dieu pour l’oeuvre qu’il accomplit depuis des années à sainte Blandine. J’ai confiance dans le fait que Dieu accompagnera l’équipe qui conduit l’église, et le père Arnaud, un ami qui m’est cher, et qui a accepté, avec l’accord de son supérieur, d’être davantage disponible jusqu’à l’été. Je prie pour notre église en me souvenant de ces paroles que nous entendons à chaque messe : « Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. »