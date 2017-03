Supplique aux évêques pour la consécration de la France au Coeur immaculé de Marie

C’est une initiative de l’abbé Hubert Lelièvre, Délégué épiscopal à la famille du diocèse d’Avignon, avec l’accord de son évêque, Mgr Cattenoz, et de quelques autres :

Nos Évêques seront réunis à Lourdes dans les prochains jours pour une session de travail. Depuis la Grotte de Lourdes, la Vierge Marie se penche aujourd’hui encore sur ce que chaque famille, chaque paroisse, chaque ville, notre pays souffre, vit et espère et construit. Cette semaine de travail précède de peu l’attendu pèlerinage du Saint-Père le Pape François à Fatima, à l’occasion du centenaire des apparitions, avec la présence annoncée pour le moment de cinq chefs d’États. Et la probable canonisation de François et Jacinthe.

Dans les homélies de Saint Jean Paul II et de Benoit XVI à Fatima, se trouve clairement exprimé l’enjeu du combat spirituel que nous vivons : la foi, la vie, la famille. Nous vivons des heures douloureuses et décisives pour notre pays. Le fait que nos Évêques se trouvent réunis à Lourdes est pour nous un appel que nous lançons avec confiance. Nous implorons que nos Évêques réunis comme dans un Cénacle au pied de la Grotte de Lourdes, consacrent au Cœur immaculé de Marie, notre pays, chaque famille, chaque paroisse, chaque diocèse. Cet acte de confiance est tellement attendu !

Comme un cri qui monte de nos âmes ; conscients que dans les heures décisives le peuple s’est toujours tourné vers Notre-Dame et a toujours obtenue son secours, sa protection et délivrance. La France est particulièrement honorée de tant de visitations de Notre-Dame. Nous nous engageons à être en profonde communion spirituelle le jour de cette consécration en consacrant nous-mêmes nos familles, nos personnes, notre ville, notre pays, au Cœur immaculé de Marie.