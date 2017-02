Une troublante photo du pape François

Peu après l’audience générale du mercredi 15 février dernier, le pape François a reçu une quarantaine de représentants du troisième Forum des peuples autochtones organisé à Rome 10-13 février) à l’occasion de la tenue dans la capitale italienne de la quarantième session du Fonds international de développement agricole (FIDA), institution spécialisée des Nations unies. Le fil français de l’Agence Zenit a publié le jour même, mais sans légende, une photo de l’Osservatore Romano particulièrement intrigante. Selon le site étatsunien Tradition Action du 19 février, il s’agirait d’une sorte de bénédiction donnée au Saint-Père, qui la reçoit dévotement, par une femme amérindienne dont on suggère qu’elle serait une chamane ou guérisseuse… Dans son allocution, le pape François a, par ailleurs, adressé cette curieuse demande aux représentants présents : « Et vous, dans vos traditions, dans votre culture – car ce que vous apportez dans l’histoire est culture –, vous vivez le progrès en portant un soin particulier à la mère terre ». La « mère terre », c’est la Terre-Mère ou la Pachamama, déesse païenne qui continue a être vénérée dans les communautés quechuas et aymaras… Le rituel de Pachamama est toujours célébré, notamment, dans la province de Jujuy au nord-est de l’Argentine. On pourra utilement relire et méditer les versets 4 et 5 du Psaume 96.