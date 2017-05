100 000 Ave pour l’Elysée – Rejoignez la chaîne de prière pour Emmanuel Macron

Brigitte Macron a instamment demandé aux autorités religieuses, en aparté de la cérémonie de passation de pouvoir, de prier pour son mari.

Nous, fidèles catholiques, répondons bien volontiers à cette demande : nous vous proposons donc, amis lecteurs, de réciter ensemble au moins 100 000 « Je vous salue Marie » d’ici la Pentecôte, pour la France et son nouveau président, afin de demander à l’Esprit-Saint et à la Vierge, Trône de la Sagesse, d’éclairer ce dernier pour qu’il serve au mieux le bien commun.

Inscrivez-vous vite sur ce lien , en vous engageant à réciter une dizaine ou un chapelet, éventuellement avec votre famille, à cette intention.

Et partagez largement : si nous sommes suffisamment nombreux, ces 100 000 Ave seront largement dépassés et répandront une pluie de grâces sur notre malheureux pays qui, malgré ses infidélités, ne cesse pas d’être la Fille aînée de l’Eglise et l’Educatrice des peuples, comme le disait naguère Jean-Paul II.