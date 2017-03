Annonce d’une nouvelle consécration épicopale par Mgr Williamson

La nouvelle est tombée hier. Mgr Williamson, évêque sacré par Mgr Williamson en juin 1988, en rupture avec la Fraternité Saint-Pie X depuis 2012, sacrera un nouvel évêque le 11 mai 2017. Ce sacre intervient dans la mouvance dite « résistante », qui regroupe tous les dissidents de la FSSPX qui ont quitté cette dernière à partir de 2012, notamment en réaction contre les discussions avec Rome. On retrouve des communautés, comme les dominicains d’Avrillé. Ce sacre intervient après les sacres du 19 mars 2015 (consécration épiscopale de Mgr Jean-Michel Faure) et du 19 mars 2016 (consécration épiscopale de Dom Thomas d’Aquin, o.p.). Il suscite une vive perplexité, alors que la « résistance » comporte peu de prêtres et de fidèles, à la différence de la Fraternité Saint-Pie X en 1988. Ses besoins en évêques sont objectivement limités. Elle se retrouve ainsi avec 4 évêques, dont Mgr Williamson. Certains commentateurs y voient l’illustration d’un émiettement supplémentaire de certaines mouvances du traditionalisme, dont la résistance, elle-même composite, est assez caractéristique. L’abbé Gerardo Zendeja sera sacré à Vienne, en Virginie (États-Unis d’Amérique).