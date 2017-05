Du monde pour faire battre NKM

Le mardi dernier, à la permanence de campagne de Jean-Pierre Lecoq, on pouvait reconnaître différentes figures catholiques engagées, prêtes à faire battre NKM, candidate dans la 2ème circonscription de Paris et qui louche très sérieusement vers Macron. Le maire du 6ème arrondissement, candidat divers droite dans la 2ème circonscription, a reçu le soutien de nombreux catholiques de conviction. On pouvait ainsi reconnaître la présence de bloggeurs, de militants ou même de Frigide Barjot, fondatrice de la Manif pour tous, puis de l’Avenir en commun. Outre l’appui d’élus parisiens, Jean-Pierre Lecoq peut compter sur le soutien des réseaux catholiques. La candidature de NKM ne suscite pas l’enthousiasme des électeurs, beaucoup concevant mal une élue au profil « sociétal » dans une circonscription qui reste, malgré tout, traditionnelle.

Rappelons qu’il y a moins d’un an, en juillet NKM avait changé de position sur l’ouverture de la PMA aux couples homosexuels. En effet, elle s’était déclarée favorable à cette perspective, après avoir, selon ses dires, « beaucoup réfléchi ». En effet, elle avait affirmé: « j’ai beaucoup réfléchi, travaillé, j’ai surtout beaucoup consulté, parlé avec les uns et les autres. Je pense que ce n’est pas très logique d’avoir la possibilité de la PMA pour des couples traditionnels, d’avoir la possibilité d’adopter des enfants pour des couples de femmes, et de ne pas avoir la possibilité de la PMA alors qu’en fait, dans un certain nombre de cas, en célibataire, ça se fait quand même.« Bref, le refus net d’un point non négociable qui doit faire réfléchir…