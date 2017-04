Emmanuel Macron récupère-t-il le pape François ?

Dans ses derniers tweets, Emmanuel Macron salue les propos du pape François tenus lors de sa visite en Égypte. En effet, le candidat à la présidentielle déclare:

Homme de paix, le Pape François défend en Egypte le dialogue interreligieux et la lutte contre le terrorisme islamiste.

Puis, en réponse à son propre tweet, il affirme également:

Je rejoins également son soutien aux Coptes, injustement pris pour cibles.

Bref, la grande récupération… Même si, certains ont pu affirmer leur soutien à Emmanuel Macron, qu’il s’agisse du très décalé Centre pastoral Saint-Merry ou de certains évêques, la Conférence des évêques de France n’a pas donné de consigne de vote. Mieux: un grand nombre de prêtes seraient prêts à voter Marine Le Pen. Et surtout, les fidèles catholiques sont assez sceptiques sur un candidat soutenu par un milieu favorable à la GPA, à l’euthanasie, etc.

Les tweets du candidat arrivé en tête au premier tour:

Le pape François a affirmé, lui, ne pas connaître l’intéressé, se gardant de tout commentaire sur la présidentielle française.