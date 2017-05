Un entretien avec l’abbé Bouchacourt

À la suite de la crise marqué par la publication de plusieurs lettres de prêtres de la FSSPX attaquant la Maison générale, l’abbé Bouchacourt, le supérieur du district de France de la FSSPX, a répondu aux questions d’Anne Le Pape, journaliste à Présent. Avant-hier, l’abbé Bouchacourt a annoncé que l’abbé Puga était nommé curé par intérim de Saint-Nicolas du Chardonnet.

Voici quelques extraits de cet entretien:

Monsieur l’abbé, comment résumeriez-vous les faits qui se sont déroulés au sein de la Fraternité ces jours derniers ?

Est parue tout d’abord une lettre du cardinal Müller attribuant aux évêques la possibilité de donner aux prêtres de la Fraternité la juridiction pour les mariages. En réaction, une « lettre ouverte » a été écrite par certains prêtres de la Fraternité, préparée dans le secret – et c’est cela qui est inadmissible – sans m’en montrer le contenu. Ce commentaire voulait alerter la Maison générale qui, selon ses signataires, aurait l’intention de signer un accord de reconnaissance avec Rome de manière imminente. Or rien ne justifie ce procédé.

L’abbé de La Rocque est venu me voir vendredi 5 mai au soir avec ce texte, mais Le Chardonnet était déjà imprimé et le texte répandu auprès de différents prêtres et communautés religieuses. J’ai espéré toute la journée de samedi que les prêtres en question ne donneraient pas lecture publique de ce texte. J’ai malheureusement échoué à régler cette affaire « en famille ». Dès dimanche matin, la nouvelle s’est répandue dans les paroisses et sur les réseaux sociaux, comme une traînée de poudre. Il m’a donc bien fallu réagir de manière publique. J’ai alors écrit dès dimanche soir une lettre condamnant ce qui s’était passé.