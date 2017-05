Une messe dans les ruines de Zabadani (Syrie)

Le vendredi 19 mai 2017, une première messe selon le rite grec-orthodoxe vient d’être célébrée dans l’église orthodoxe de la ville de Zabadani, située au nord-ouest de Damas, près de la frontière libanaise. Elle constitue une première depuis l’occupation de cette localité par les rebelles syriens en 2011. En effet, les rebelles syriens l’ont quittée en avril 2017.

Les déplacés sont en train de revenir progressivement, ce qui a rendu possible la célébration d’une liturgie. Cette dernière était célébrée par Monseigneur Luka al-Khoury, vicaire patriarcal et archevêque grec-orthodoxe de Saydnaya, ainsi que par Monseigneur Moussa al-Khoury, vicaire patriarcal et archevêque grec-orthodoxe de Daraya.

C’est un signe d’espoir pour une localité qui a fait l’objet, depuis 2011, de violents combats entre l’armée syrienne et certains groupes islamistes, comme l’ancien Front al-Nosra, branche syrienne d’al-Qaïda.

SOURCE – Page Facebook de SOS Chrétiens d’Orient.