Milan – Quatrième conférence internationale de Sacra Liturgia

Sacra Liturgia est un mouvement qui organise chaque année un colloque international dédié à la liturgie. Ce colloque permet d’approfondir, autour de conférences et de célébrations, la question de l’usus antiquior. Des prélats y sont notamment présents. On aura noté la présence des cardinaux Burke et Sarah, mais aussi celle de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon. La première conférence a eu lieu à Rome, en 2013. Elle a été précédée par les rencontres de New York (2015) et de Londres (2016).

Dans le cadre de cette quatrième conférence internationale, une messe selon le rit ambrosien a été célébrée (première photo). Des vêpres selon le rit ambrosien ont également pu être entendues (deuxième photo).

Outre la tenue de célébrations liturgiques et de contributions, cette conférence permet au monde catholique attaché à la tradition liturgique de l’Église de se rencontrer. Ainsi, le cardinal Burke, présent il y a quelques jours au Pèlerinage de Chartres, a ainsi pu saluer le travail de certaines associations présentes, comme SOS Chrétiens d’Orient. « Vous faites un très bon travail. Que Dieu bénisse votre association », a-t-il déclaré.

Le cardinal Burke vient, par ailleurs, de donner une conférence le jeudi 8 juin 2017.